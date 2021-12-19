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Kalifikasyon ne demek, TDK'ya göre Kalifikasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalifikasyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalifikasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalifikasyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalifikasyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalifikasyon ne demek, TDK'ya göre Kalifikasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalifikasyon ne demek? Kalifikasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalifikasyon kelimesi. Peki kalifikasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalifikasyon nedir, kalifikasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KALİFİKASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalifikasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kalifikasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kalifikasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Niteliklilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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