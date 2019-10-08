Kaliforniya’da milyonlarca kişi için elektrik kesintisi uyarısı

ABD'deki Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi (PG&E) Kuzey Kaliforniya'nın bazı ilçelerinde yaşanacak güçlü rüzgarlar ve oluşabilecek yangın sonucu elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi'nin (PG&E) Kuzey Kaliforniya'nın 30 ilçesinde Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan bir elektrik kesintisinin olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Liccardo, Kuzey Kaliforniya'nın bazı içlerinde beklenen güçlü rüzgarlar ve oluşabilecek yangın sonucu elektrik kesintisi olacağını, tedbir alınması konusunda uyarıda bulunarak "Halkı yedi gün boyunca elektriksiz kalmaya hazırlanmalarını istiyoruz" dedi.

Liccardo, Çarşamba günü yaşanabilecek elektrik kesintisi sonucu yaklaşık 2 milyon kişinin etkileneceğini ve yaklaşık 67 okulun elektriksiz kalabileceğini söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisi de yangının hızla yayılma durumuna dikkat çekerek "Güçlü ve zarar verici rüzgarlar" ifadelerini kullandı. Diğer yandan elektrik kesintisinde yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı halkı evlerinde oturmaya, dışarı çıkmamaya çağırdı.

Kaynak: İHA