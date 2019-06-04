Kaliforniyalı Müslümanlar Bayram sabahı bir araya geldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde yaşayan Türk ve Amerikalı Müslümanlar Bayram namazında bir araya geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Orange County ilçesince bulunan Boğaziçi Cami'nde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen cemaat önce caminin imamı Suat Tazegül tarafından yapılan sadaka ve önemi üzerine yapılan konuşmayı dinledikten hep beraber sonra bayram namazını kıldı.

Çocuklardan, yaşlılara hep beraber namazını kılan cemaat daha sonra camı ve gönüllüler tarafından hazırlanan bayram kahvaltısını yiyen cemaat daha sonra toplu olarak bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında gelen çocuklara geleneksel olarak şeker ve harçlık da verildi.

Los Angeles Boğaziçi Cami'nin İmamı Suat Tazegül yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Los Angeles'ta bütün Müslüman kardeşlerimizle beraber bayram namazını eda ettik. Buna vesile olan bütün insanlara teşekkür ediyoruz, onlara dua ediyoruz" diyerek özellikle Müslüman olmayan toplumun çoğunlukta bulunduğu yabancı bir ülkede bayram namazını hep beraber kılmanın değerli olduğunu ifade etti.

"Kendi dinimizi farklı bir dinin yoğun bulunduğu bir yerde böyle özgürce yaşayabilmek çok çok önemli" diyerek bu Ramazan ayında Türkiye'de olduğu gibi iftar çadırları açtıklarını söyledi. Tazegül ayrıca Türkiye'de bulunan tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşmak için camide bulunan Türk Amerikan Ticaret Odası (WATCH-US) başkanı Ahmet Önerbay'da 18 yıldır ABD'de bulunduğunu ifade ederek, "Burada, gurbette hep beraber olmak, bayram kutlamak, bayram namazı kılıp, sonra hep beraber kahvaltı yapmak gerçekten bizim için çok farklı. Bu senede bunu hep beraber yaşamak bizim için çok sevindirici ve gururlandırıcı" diye konuştu.

Bayram kutlamasına gelenlerin bir kısmı camiden ayrıldıktan sonra yakınlarda bulunan Müslüman mezarlığına güderek hayatını kaybetmiş Müslümanlar için dua okudu.

Kaynak: İHA