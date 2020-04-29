Kaligrafi sanatına online yolculuk

Osman Kartaler'in "Harflerin Büyüsü" sergisi online ziyarete açıldı. Maltepe Belediyesi, korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan sanatseverleri dijital sergiler ile buluşturmaya devam ediyor.

Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in "Harflerin Büyüsü" isimli sergisi dijital ortamda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kartaler, Maltepe Belediyesi'nin korona virüsle mücadele günlerinde sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, vatandaşlara "Evde kalın ama sanatsız kalmayın" çağrısında bulundu. Sanat yaşamında 13 kişisel sergiyi geride bırakan sanatçı, eserlerinde usta sanatçıların dizelerinden yola çıkarak geleneksel sanatla kendine özgü yorumları bir araya getirdi. Kartaler, "İkinci Yeniler" akımı öncülerinden Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever ve İlhan Berk ile Cumhuriyet dönemine damga vuran usta şairlerin, ozanların şiirlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözlerini, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin, Neyzen Tevfik'in dizelerini, kaligrafiyle sanatseverlere sundu. Sergi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalından takip edilebilir.

Kaynak: İHA