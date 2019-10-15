Kaligrafi sergisi OSM’de açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri "Hakikat" isimli Kaligrafi sergisinin açılış programı ile devam edecek.

Sanatçı Emrah Yücel'in eserlerinden oluşan sergi Sakaryalı kültür sanat dostlarının beğenisine sunulacak. 16 Ekim Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek program saat 18.00'da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Programa tüm kültür sanat dostları davetlidir" denildi.

Kaynak: İHA