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Kalım ne demek, TDK'ya göre Kalım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalım kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalım ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalım nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalım kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalım ne demek, TDK'ya göre Kalım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalım ne demek? Kalım TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalım kelimesi. Peki kalım ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalım nedir, kalım kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KALIM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalım kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kalım kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalma işi

KALIM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ölüm kalım meselesi

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