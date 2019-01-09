Kalın: "Bizim varlığımız Kürt kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini garanti altına almaktadır." IHAAW151959-SIY/08-01-2019 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim varlığımız Kürt kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini garanti altına almaktadır." 08.01.2019 15:19:59 TSINNNN

A+ A-