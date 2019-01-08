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Kalın-Bolton görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Kalın-Bolton görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat 10 dakika süren görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çekik ve diğer delegasyon üyeleri, ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye Angajmanı Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer delegasyon üyeleri hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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