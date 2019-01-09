Kalın: "Bolton’a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD’nin Suriye’de işlediği suçlarla ilgili dosya." IHAAW152737-GEN/08-01-2019 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dosya." 08.01.2019 15:27:37 TSINNNN

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