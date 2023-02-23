Kalin Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalin Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalin Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalin Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalin Georgiev 21 Mart 2002 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Калин Йонков Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalin Georgiev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kalin Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kalin Georgiev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kalin Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalin Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalin Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalin Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında Cherno More

14 Şubat 2023 yılında Dunav

Kalin Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalin Georgiev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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