Kalın'dan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a ironik yanıt: "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımına "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." notunu düştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren bir haberin ekran görüntüsüne yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, metne yanıt olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazdı.

Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunun Viyana'ya kadar uzandığını ifade etmişti.

Raab, Ankara'nın dernekler ve camiler aracılığıyla Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlileri etki alanına aldığını kaydetmişti.

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, açıklamasında Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeyi amaçladığı ifadelerine yer vermişti.

Raab, "Türkiye'nin etkisinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu etki, entegrasyon için bir zehirdir" demişti.