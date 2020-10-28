kalın'dan Charlie Hebdo dergisine çok sert tepki: müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar

Başta Fransa ve batılı ülkelerin Türkye ve özelliklede cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak ahlaksızca bir uslup kullanması ve en son olarak Fransız Charlie Hebdo dergisinin ahlaksızca dergnin kapağına Erdoğan'ın resmini kapak yapması Türk milletini ayağa kaldırdı. Derginin paylaşımınına ülkenin önde gelenlerinden ve vatandaşlarından çok sert tepkiler yağıyor.

"KALINDAN CHARLİE HEBDO DERGİSİNE ÇOK SERT TEPKİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Charlie Hebdo dergisinin karikatürüne çok sert tepki göstererek, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz, Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KALIN: BUNLAR SADECE KEND MÜPTEZELLİKLERİNİ VE AHLAKSIZLIKLARINI ORTAYA KOYUYORLAR"

"Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir."

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, "sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye" davet etti.