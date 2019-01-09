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  3. Kalın:"DEAŞ ile mücadelede hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır."

Kalın:"DEAŞ ile mücadelede hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır."

IHAAW151728-SIY/08-01-2019 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"DEAŞ ile mücadele ederken hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır." 08.01.2019 15:17:28 TSINNNN

Kalın:"DEAŞ ile mücadelede hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır."

IHAAW151728-SIY/08-01-2019 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"DEAŞ ile mücadele ederken hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır." 08.01.2019 15:17:28 TSI NNNN


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