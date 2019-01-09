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  3. Kalın:"PKK/PYD/YPG Terör örgütleri Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz"

Kalın:"PKK/PYD/YPG Terör örgütleri Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz"

IHAAW151852-SIY/08-01-2019 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"PKK/PYD/YPG Terör örgütleri Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz" 08.01.2019 15:18:52 TSINNNN

Kalın:"PKK/PYD/YPG Terör örgütleri Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz"

IHAAW151852-SIY/08-01-2019 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:"PKK/PYD/YPG Terör örgütleri Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz" 08.01.2019 15:18:52 TSI NNNN


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