Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) görev tanımı nedir, Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) ne iş yapar, Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Tanımı;

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Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) Maaşları

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.40

Meslek Adı :

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Numune giysinin özelliğine göre kalıp hazırlayan, şablon, serileme ve kesim planı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirlenen modele ve ölçüye uygun kalıbı hazırlamak,

b) Kalıpların serileştirme işlerini yapmak,

c) Kalıpları şablonlamak,

d) Kalıp ve modele göre malzeme tespiti yapmak,

e) Pastal resmi hazırlamak,

f) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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