Kalıpçılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalıpçılık Teknikeri görev tanımı nedir, Kalıpçılık Teknikeri ne iş yapar, Kalıpçılık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalıpçılık Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalıpçılık Teknikeri Tanımı;

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Kalıpçılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalıpçılık Teknikeri Maaşları

Kalıpçılık Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalıpçılık Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalıpçılık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.07

Meslek Adı :

Kalıpçılık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sanayide kullanılan makine parçaları ile metal ve plastik türü günlük hayatta kullandığımız ürünlerin seri ve çok sayıda üretimini gerçekleştirmek üzere kalıpların tasarlanması ve hazırlanması işlemlerinde çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalıpçılık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretilecek ürünün cinsine göre yapılacak kalıpta kullanılacak malzeme türünü belirlemek,

b) Üretilecek kalıbın maliyet hesabını yapmak,

c) İmal edilecek ürünün projesini incelemek,

d) Yapılacak olan kalıbın tasarımını yapmak,

e) Tasarımını yaptığı kalıbın yapım resmini teknik resim kurallarına uygun olarak çizmek,

f) Parçaların imali için gerekli alet ve malzemeleri belirlemek,

g) Tasarladığı kalıbı yapmak veya yaptırmak,

h) Kalıbı üretim aşamasında ve üretim sonrasında incelemek, varsa hatalarını düzeltmek veya düzelttirmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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