Kaliptra ne demek, TDK'ya göre Kaliptra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaliptra ne demek? Kaliptra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaliptra kelimesi. Peki kaliptra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaliptra nedir, kaliptra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALİPTRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaliptra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaliptra kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kaliptra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kökün büyüme bölgesinin üzerini örten yüksük biçiminde koruyucu doku

