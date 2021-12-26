Kalitatif ne demek, TDK'ya göre Kalitatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalitatif ne demek? Kalitatif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalitatif kelimesi. Peki kalitatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalitatif nedir, kalitatif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALİTATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalitatif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kalitatif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kalitatif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nitel

