Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) Maaşları

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) maaşı ortalama olarak aylık 6750_TL'dir. En düşük Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) maaşı 5450_TL, En yüksek ise 8050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2519.03

Meslek Adı :

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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