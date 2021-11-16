Altın fiyatları rekoruna rekor ekliyor! Altın almak artık imkansız, yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıRestoran Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Restoran Müdürü Maaşları ve İş İlanlarıAhmet Kaya mahur beste 2021 | Ahmet Kaya sözleri, şarkıları, görselleri , anma mesajları 2021Müdür (Anaokulu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Müdür (Anaokulu) Maaşları ve İş İlanlarıŞeyma Subaşı derdini anlatmaya çalıştı ama anlayan olmadı! Akıllara Killa Hakan'ı getirdi!ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTubeKalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSosyal medya hesabından duyurdu! Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!A Milli takımın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu! İşte Stefan Kuntz'un kader maçındaki kadrosu!Şekere zam mı geldi, ne kadar geldi 2021? Şeker fiyatları ne kadar oldu 2021?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Güvence Müdürü Bağlı bulunduğu kurum tarafından üretilen ürünlerin, kalite, güvenilirlik ve performans standartlarını karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Ürünlerin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olmak için iç ve dış kalite şartlarını belirler ve uygulayan kişilerdir. Kalite Güvence Müdürü maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Kalite Güvence Müdürü maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Güvence Müdürü görev tanımı nedir, Kalite Güvence Müdürü ne iş yapar, Kalite Güvence Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Güvence Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Güvence Müdürü Tanımı;

Bağlı bulunduğu kurum tarafından üretilen ürünlerin, kalite, güvenilirlik ve performans standartlarını karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Ürünlerin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olmak için iç ve dış kalite şartlarını belirler ve uygular

Kalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Güvence Müdürü Maaşları

Kalite Güvence Müdürü maaşı ortalama aylık 9.130 - TL’dir. En düşük Kalite Güvence Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 17.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Güvence Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Kalite Güvence Müdürü İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Kalite Güvence Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kalite Güvence Müdürü Ne İş Yapar?

Bağlı bulunduğu kurum için kalite prosedürleri, standart ve spesifikasyonlar oluşturmak,
Müşteri gereksinimlerini belirlemek,
Tedarikçi hammaddelerinin kalite gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için kurumun satın alma yöneticisi ile iş birliği yapmak,
Çalışma sırasında sağlık ve güvenlik standartlarını belirlemek ve uygulamak,
Atıkları azaltma ve kaynakları en üst düzeye çıkarma yollarını belirlemek için araştırmalar yapmak,
Üretim süreçlerinin hem ulusal hem de uluslararası üretim standartlarına uygun olmasını sağlamak,
Mevcut kalite süreçlerini iyileştirmek için şirket yönetimine tavsiyelerde bulunmak,
Kalite performansıyla ilgili bilgi edinmek için istatistiksel verileri toplamak ve analiz etmek,
Kalite prosedürleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için teknisyen, müfettiş ve diğer şirket personelini denetlemek,
Kalite politikalarından sapmaları belirlemek için ürün geliştirme süreçlerini izlemek,
Hammadde ve mamul ürünlerin kalitesini doğrulamak için testler yapmak,
İyileştirme veya yükseltme gereksinimini tanımlamak için mevcut süreç ve ürün özelliklerini gözden geçirmek,
Uyumlu ürünleri onaylayıp, kusurlu olanları bildirmek,
Kalite testi, prosedür ve standartların kayıtlarını muhafaza etmek,
Kurumun üst yönetimine rutin olarak raporlar hazırlamak ve sunmak

Kalite Güvence Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İmalat Müdürleri

Kalite Güvence Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Güvence Müdürü mesleğinin meslek kodu 1321.09 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Kalite Güvence Müdürü maaşlarına ek sizlerde Kalite Güvence Müdürü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT