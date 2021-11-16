Kalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Güvence Müdürü görev tanımı nedir, Kalite Güvence Müdürü ne iş yapar, Kalite Güvence Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Güvence Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Güvence Müdürü Tanımı;

Bağlı bulunduğu kurum tarafından üretilen ürünlerin, kalite, güvenilirlik ve performans standartlarını karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Ürünlerin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olmak için iç ve dış kalite şartlarını belirler ve uygular

Kalite Güvence Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Güvence Müdürü Maaşları

Kalite Güvence Müdürü maaşı ortalama aylık 9.130 - TL’dir. En düşük Kalite Güvence Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 17.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Güvence Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kalite Güvence Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kalite Güvence Müdürü Ne İş Yapar?

Bağlı bulunduğu kurum için kalite prosedürleri, standart ve spesifikasyonlar oluşturmak,

Müşteri gereksinimlerini belirlemek,

Tedarikçi hammaddelerinin kalite gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için kurumun satın alma yöneticisi ile iş birliği yapmak,

Çalışma sırasında sağlık ve güvenlik standartlarını belirlemek ve uygulamak,

Atıkları azaltma ve kaynakları en üst düzeye çıkarma yollarını belirlemek için araştırmalar yapmak,

Üretim süreçlerinin hem ulusal hem de uluslararası üretim standartlarına uygun olmasını sağlamak,

Mevcut kalite süreçlerini iyileştirmek için şirket yönetimine tavsiyelerde bulunmak,

Kalite performansıyla ilgili bilgi edinmek için istatistiksel verileri toplamak ve analiz etmek,

Kalite prosedürleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için teknisyen, müfettiş ve diğer şirket personelini denetlemek,

Kalite politikalarından sapmaları belirlemek için ürün geliştirme süreçlerini izlemek,

Hammadde ve mamul ürünlerin kalitesini doğrulamak için testler yapmak,

İyileştirme veya yükseltme gereksinimini tanımlamak için mevcut süreç ve ürün özelliklerini gözden geçirmek,

Uyumlu ürünleri onaylayıp, kusurlu olanları bildirmek,

Kalite testi, prosedür ve standartların kayıtlarını muhafaza etmek,

Kurumun üst yönetimine rutin olarak raporlar hazırlamak ve sunmak

Kalite Güvence Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İmalat Müdürleri

Kalite Güvence Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Güvence Müdürü mesleğinin meslek kodu 1321.09 olarak belirlenmiştir



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