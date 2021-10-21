Kalite Kontrol Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve Müdürü İş İlanları

Kalite Kontrol Müdürü görev tanımı nedir, Kalite Kontrol Müdürü ne iş yapar, Kalite Kontrol Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrol Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrol Müdürü Tanımı;

Bağlı bulunduğu kurum tarafından üretilen ürünlerin, kalite, güvenilirlik ve performans standartlarını karşılamasını sağlamaktan sorumludur. Ürünlerin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olmak için iç ve dış kalite şartlarını belirler ve uygulayan kişidir.

Kalite Kontrol Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrol Müdürü Maaşları

Kalite Kontrol Müdürü maaşı ortalama aylık 8.000- TL’dir. En düşük Kalite Kontrol Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrol Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalite Kontrol Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kalite Kontrol Müdürü Ne İş Yapar?

Kalite Kontrol Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Müşteri şikayetleri doğrultusunda, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin belirlenip başlatılması adına alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, İlgili birimlerin bilgilendirilmesini sağlamak,

Kalite Yönetim Sistemleri hedeflerine uygun bir şekilde, standartlara göre sistem ve kalite kontrol süreçlerinin takibini gerçekleştirmek,

Hedef göstergeler için aksiyonları planlamak,

Hem iç hem dış müşteri şikayetlerine yönelik aksiyonların yönetilmesine destek vermek,

Üretim müdürüyle hareket ederek, kalite kontrol ekibinin hazırladığı raporlara tedbirler oluşturmak ve aksiyon planlarını uygulamaya başlamak,

Kalite tekniklerinin (5S Kaizen, FMEA, İstatiksel Proses Kontrol, Poka vb.) uygulama aşamasında lider ve katılımcı görevini üstlenmek,

Kalite sisteminde icra kurulunu temsil etmek,

Gerekli eğitim planlarını uygulayarak hayata geçirmek,

Gelişim ve değişim adına her türlü yenilik ve fırsatı takip etmek,

Uygulanabilir olanlar için gerekli organizasyonu yapmak, kalite müdürünün görevleri arasındadır.

Kalite Kontrol Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İmalat Müdürleri

Kalite Kontrol Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Kontrol Müdürü mesleğinin meslek kodu 1321.06 olarak belirlenmiştir



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