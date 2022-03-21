Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) görev tanımı nedir, Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) ne iş yapar, Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) Tanımı;

__

Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) Maaşları

Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.08

Meslek Adı :

Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalite standartları, teknik resim, örnek, ölçek ve toleranslara uygun olarak muayene, ölçme ve testleri yapılmış belirli hammadde, malzeme, parça, yarı mamul, mamul, gerektiğinde belirli kalıp, takım, aparat, model, mastar, prototip vb.nin uygunluğunu önceden belirlenmiş muayene ölçme teknik ve yöntemlerini kullanarak denetleyen, uzmanlık alanında uygun muayene ve ölçme yöntemlerini saptayan ve uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Kontrol Teknisyeni (OTOBÜS), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın imalat bildirisi kontrolünü yapmak,

b) İmalat bildirisine göre aracın uygunluğunu tespit etmek,

c) Karşılaşılan hataları kontrol formuna işlemek,

d) Aracın künye bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,

e) Aracın iç ? dış kontrolünü yapmak ve tespit edilen hataları kontrol formuna işlemek,

f) Aracın dökümlerini kontrol etmek,

g) Uzmanlık alanında uygun muayene ve ölçme yöntemlerinin saptanması ve uygulanmasına yardımcı olmak,

h) Karmaşık ve hassas ölçü aletlerini kullanmak, i) İlgili kayıtları tutmak ve gerektiğinde sözlü ve yazılı rapor vermek,

j) Özel mastar ve ölçü düzeneklerini önermek, örnekleme teknik ve tabloları ile istatistik yöntemlerini uygulayabilmek,

k) Kritik, hassas veya önemli safha yada parçalar için üretime girecek tezgah, makine veya aparatlardan çıkan ilk ürünlerin standartlara uygunluğunu denetleyerek üretime geçiş onayı vermek,

l) Belirlenen prosedür ve talimatlara göre araçları kontrol etmek,

m) Karşılaşan sorun ve hataları kontrol formuna işlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?