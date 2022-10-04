Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) görev tanımı nedir, Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) ne iş yapar, Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) Tanımı;

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Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) Maaşları

Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7515.01

Meslek Adı :

Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İçecek Tadıcıları Ve Sınıflandırıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuruyemiş imalinde ürünlerin standartlara uygunluğunu takip ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretime girecek kuruyemişlerin kontrolünü yapmak,

b) Uygun olmayan ürünlerin iadesini sağlamak,

c) İşlemden çıkan kuruyemişlerin kontrolünü yapmak,

d) Paketleme safhasında ambalaj-içerik kontrolünü yapmak,

e) Kolileme safhasında paketlerin uygunluğunu denetlemek,

f) Son kullanma tarihlerini kontrol etmek,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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