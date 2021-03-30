Kalite Kontrolcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolcü Maaşları, İş İlanları

Kalite Kontrolcü görev tanımı nedir, Kalite Kontrolcü ne iş yapar, Kalite Kontrolcü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolcü tamamlanmış ürünlerin ve parçaların, işlem ve görünüş olarak üretim standartlarına uygunluğunu kontrol eden kişidir.

Kalite Kontrolcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolcü Maaşları

Kalite Kontrolcü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Kalite Kontrolcü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalite Kontrolcü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Kalite Kontrolcü Ne İş Yapar?

Kalite Kontrolcü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ürünlerin, montaj için doğruluğunu ve tamamlığını kontrol etmek,

b) Dişler, çatlaklar, çapak, kabarcık, kazıntı, renk değişimi ve hatalı ölçüler gibi kusurları kontrol etmek,

c) Kantar, şablon, cetvel, mikrometre ve çeşitli test aletleri kullanarak ölçülerin doğruluğu ve özelliklerin uygunluğu için ürünleri ölçmek ve tartmak,

d) Yer, okunaklık ve şekil için işaretleri kontrol etmek,

e) Hataları tebeşir, renkli kalem, zamklı etiket ve diğer bazı usullerle işaretlemek,

f) Belli arızaları onarmak,

g) Floroskop, röntgen veya magnaflaks makinesini çalıştırarak ürünlerdeki iç kusurları sınamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana grubu içerisindedir.

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Kalite Kontrolcü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Kontrolcü mesleğinin meslek kodu 7543.05 olarak belirlenmiştir

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