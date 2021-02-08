Kalite Kontrolcü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolcü-Tekstil Maaşları, Tekstil İş İlanları

Kalite Kontrolcü-Tekstil görev tanımı nedir, Kalite Kontrolcü-Tekstil ne iş yapar, Kalite Kontrolcü-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrolcü-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolcü-Tekstil Tanımı; Tekstil ürünlerinin standartlara, insan sağlığına uygunluğunu kontrol etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kalite Kontrolcü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolcü-Tekstil Maaşları

Kalite Kontrolcü-Tekstil maaşı ortalama aylık 3160 - TL'dir. En düşük Kalite Kontrolcü-Tekstil maaşı 2826 -TL, En yüksek ise 3500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolcü-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kalite Kontrolcü-Tekstil Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterli olmaktadır.

Kalite Kontrolcü-Tekstil Ne İş Yapar?

a) İmalata gelen ürünlerin standartlara uygunluğunu kontrol etmek,

b) Dikim, birleştirme, kesme işlerinin uygunluğu kontrol etmek,

c) Boya, renk uyumunu kontrol etmek,

d) Dokuma uygunluğunu kontrol etmek,

e) Pastal kalıbının uygunluğunu kontrol etmek,

f) Kumaş kesimini kontrol etmek,

g) Numuneler üzerinde fiziksel kimyasal test çalışmaları yapmak,

h) Sonuçları ilgili grafiklere işlemek, raporlamak,

i) Üretim işlemlerini izlemek, üretim sırasında meydana gelebilecek hataları saptamak ve ilgili birimlere bildirmek,

j) Üretim sonrasında, son kalite kontrollerini yapmak, uygunsuz ürünleri ayırmak,

Kalite Kontrolcü-Tekstil Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Kalite Kontrolcü-Tekstil Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Kontrolcü-Tekstil mesleğinin meslek kodu 7543.17 olarak belirlenmiştir

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