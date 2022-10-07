Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) görev tanımı nedir, Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) ne iş yapar, Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) Tanımı;

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Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) Maaşları

Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.10

Meslek Adı :

Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik mutfak eşyaları üretiminde imalattan gelen mamülün banyolarda yıkanıp askıda kurutulduktan sonra silinmesi, jelatinlenmesi, kutusuna koyarak barkodlanıp depoya gönderilmesi sürecinde kalite kontrol işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir gün önceki mamulleri polisaj kısmına geri göndermek, b) Günlük üretimin ispirtolu iz bırakmayan özel bezlerle silinmesini sağlamak,

c) Mamulün gözle görülen marka ve yüzey hatalarını kontrol etmek,

d) Mamulün bütünlüğünü kontrol etmek,

e) Mamulün görsel bozukluk ve çatlaklarını kontrol etmek,

f) Mamulün polisaj işçiliğini kontrol etmek,

g) Hatalı mamulü ayırarak üretime geri göndermek,

h) Hatasız mamulü poşetleme makinesine dizerek mamulü jelatinlemek

i) Jelatinlenmiş mamulü kutusuna yerleştirmek,

j) Kutulanan mamulü barkodlamak,

k) Müşteriye gönderilecek son paketleme işlemi için depoya göndermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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