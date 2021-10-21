Kalite Kontrolörü-Kumaş Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kalite Kontrolörü-Kumaş görev tanımı nedir, Kalite Kontrolörü-Kumaş ne iş yapar, Kalite Kontrolörü-Kumaş olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrolörü-Kumaş mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrolörü-Kumaş Tanımı;

İmalata gelen ürünlerin standartlara uygunluğunu kontrol etmek, Dikim, birleştirme, kesme işlerinin uygunluğu kontrol etmek, Boya, renk uyumunu kontrol etmek, ... Üretim sonrasında, son kalite kontrollerini yapmak, uygunsuz ürünleri ayırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getiren kişilerdir.

Kalite Kontrolörü-Kumaş Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolörü-Kumaş Maaşları

Kalite Kontrolörü-Kumaş maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Kalite Kontrolörü-Kumaş maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrolörü-Kumaş iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalite Kontrolörü-Kumaş Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Kalite Kontrolörü-Kumaş Ne İş Yapar?

Ürünlerin ve üretim proseslerinin ilgili spesifikasyon ve güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,

Üretilen ürünlerin teknik resimlerini okuyarak proses kontrollerini yapmak,

Üretime girecek malzemelere ait fatura ve irsaliye bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,

Tedarikçilerden temin edilen hammadde, ekipman veya malzemelerin istenen kalite standartlarına uygunluğunun kontrolünü yapmak,

İlgili ekipler tarafından belirlenmiş kalite planlarına göre iç denetim uygulamalarını gerçekleştirmek,

İç denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukları raporlamak ve ilgili iyileştirme faaliyetlerini takip etmek,

Üretimde tespit edilen uygunsuzluk durumunda üretimi durdurmak üzere yöneticilerden onay almak,

Periyodik faaliyet raporları hazırlamak ve yöneticilere sunmak,

İade alınan ürünler için ilgili kontrolleri gerçekleştirmek ve ilgili birime raporlamak,

Müşteri şikayetlerini inceleyerek, aksiyon planlarının oluşturulmasına destek vermek,

Ürün kalitesi ve üretim prosesinin verimliliğini arttırıcı iyileştirme faaliyetlerinde görev almak,

Kalite, iş güvenliği, çevre ve yönetim sistemlerinin gerektirdiği tüm uygulamaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek

Kalite Kontrolörü-Kumaş Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Kalite Kontrolörü-Kumaş Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Kontrolörü-Kumaş mesleğinin meslek kodu 7543.06 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Kalite Kontrolörü-Kumaş maaşlarına ek sizlerde Kalite Kontrolörü-Kumaş mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?