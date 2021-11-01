Kalite Yöneticisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Kalite Yöneticisi (İnşaat) görev tanımı nedir, Kalite Yöneticisi (İnşaat) ne iş yapar, Kalite Yöneticisi (İnşaat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Yöneticisi (İnşaat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Yöneticisi (İnşaat) Tanımı;

En ekonomik, en kullanışlı,müşteriyi daima tatmin eden yapıyı tasarlamak, üretmek, satış sonrası servisleri veren kişidir.

Kalite Yöneticisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Yöneticisi (İnşaat) Maaşları

Kalite Yöneticisi (İnşaat) maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Kalite Yöneticisi (İnşaat) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Yöneticisi (İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalite Yöneticisi (İnşaat) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kalite Yöneticisi (İnşaat) Ne İş Yapar?

Kalite Yöneticisi (İnşaat); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalite yöneticileri birçok sektörde ve sektörde çalışır. Bir uzman olarak çalışabilirsiniz. Rolünüzü yerine getirmek için toplam kalite yönetimi gibi çeşitli önlemler ve yönetim sistemleri kullanacaksınız.

Sorumluluklarınız, çalıştığınız sektöre bağlı olarak değişecektir. Ancak bir kalite yöneticisi olarak genellikle yapmanız gerekenler:

Bir şirketin kalite prosedürlerini, standartlarını ve spesifikasyonlarını tasarlamak ve oluşturmak

Müşteri gereksinimlerini gözden geçirin ve karşılandıklarından emin olun

Dış tedarikçilerin kalite gereksinimlerini belirlemek için satın alma personeli ile çalışmak

Sağlık ve güvenlik ile kalitenin yanı sıra standartları belirle

Üretim veya üretim süreçlerinin uluslararası ve ulusal standartlara uygun olduğundan emin olun

İsrafı azaltmanın ve verimliliği artırmanın yollarını inceleyin

İşletme personeli ile birlikte kalite prosedürlerini tanımlar.

Kontroller ve dokümantasyon prosedürlerinin oluşturulması ve sürdürülmesi

İlgili verileri toplayarak performansı izlemek ve istatistiksel raporlar üretmek

Mevcut politikaları gözden geçirin ve değişiklik ve iyileştirmeler için önerilerde bulunun ve bunları nasıl uygulayın?

Performansı ölçmek ve zayıf yönleri belirlemek, iyileştirmeleri tavsiye etmek ve uygulamak

Yapılan değişikliklerin etkinliğini değerlendirmek

İlgili kalite araçlarını kullanın ve yöneticilerin ve diğer personelin işin nasıl geliştirileceğini anlamasını sağlayın.

Şirketin rakiplere ayak uydurmak için mümkün olduğunca etkili bir şekilde çalıştığından emin olun

Kalite kontrol teknisyenlerinden oluşan bir ekibi eğitin ve yönetin.

Kalite Yöneticisi (İnşaat) Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Müdürleri

Kalite Yöneticisi (İnşaat) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Yöneticisi (İnşaat) mesleğinin meslek kodu 1323.08 olarak belirlenmiştir



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