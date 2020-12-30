4 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında büyük bir izlenme kitlesine sahip olan 'Kalk Gidelim' muhteşem bir bölüm ile ekranlara veda edecek. Kalk Gidelim dizisi yılbaşı özel bölümüyle final yapacak.

Eyüp Üstün'ün yapımcılığını üstlendiği Baş rolde Ufuk Özkan'ın yer aldığı 'Kalk Gidelim' uzun süren yayın hayatına son verme kararı aldı. Dizinin takipçilerini üzen bu haberin ardından ekranlara gelen final bölümü fragmanı da büyük ilgi gördü.

Yılbaşı özel bölümü ile yayın hayatına veda edecek olan 'Kalk Gidelim' in 31 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan final bölümünde birbirinden ünlü isimler adeta müzik ziyafeti yaşatacak.

Dizinin final bölümünde müzik dünyasının sevilen isimleri Gülşen, Kubat ve Göksel diziye konuk olacak.

“EKİBİMİZİ AİLELERİNE KAVUŞTURMAK İSTEDİK”

Yapımcı Eyüp Üstün, dizinin 135. bölümde final yapması kararıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu:

“Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul’a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık.

Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1’e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum.”