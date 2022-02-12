Kalker ne demek, TDK'ya göre Kalker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalker ne demek? Kalker TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalker kelimesi. Peki kalker ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalker nedir, kalker kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALKER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalker kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kalker kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kalker kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kireç taşı



KALKER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sedefli kalker

