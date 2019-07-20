BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, On Birinci Kalkınma Planı'na yönelik değerlendirmelerde bulunarak, planın iş dünyasını umutlandırdığını söyledi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'na yönelik değerlendirmelerde bulunarak, güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu belirtti.

"Kalkınma Planı, iş dünyası olarak bizi umutlandırdı" ifadesini kullanan Matlı, "Katılımcı bir anlayışla ve uzun bir çalışma sonucu hazırlanan plana, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri katıldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen vatandaş anketi yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan, planın önceliklerine dair fikir ve önerilerilerinin alınması çok önemli" dedi.

Tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3.1 büyümesinin beklendiğini dile getiren Matlı, şunları kaydetti:

"Kalkınma Planını içinde kişi başı gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, 4.3 milyon ek istihdam, ihracata dayalı istikrarlı büyüme modeli, mali disiplinde kararlılık gibi konular ile üretkenlik ve verimlilik artacak. İleri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Politika ve tedbirler makro ve mikro düzeyde tohumdan sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmaları, tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak etkin kullanımının sağlanacak olması tarım sektörümüz için hayati önem taşıyor."









Kaynak: AA