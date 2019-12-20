Kalkınma Yatırım Bankası ve Alman Kalkınma Bankası arasında kredi anlaşması yapıldı

İSTANBUL(AA) - Kalkınma Yatırım Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikrazı ile Alman hükümeti ve Alman Kalkınma Bankası (KfW)’nın birlikte finanse ettiği vadesi 40 yıla uzanan 45 milyon avroluk bir kredi anlaşması imzaladı.

Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Alman Kalkınma Bankası KfW ile imzalanan uzun vadeli bu krediden; nüfusun sosyo-ekonomik koşullarına ve çevreye katkı sağlayan, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu, biyo çeşitlilik üzerine olumsuz etkisi olmayan güneş enerjisine yönelik projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için Alman Kalkınma Bankası ile imzaladığımız 2019 yılındaki bu ikinci anlaşma; geleceğimize yönelik yatırımlar için büyük önem taşıyor. Kendi enerjisini kendisi üreten bir Türkiye hedefiyle sürdürülebilir kalkınmaya verdiğimiz desteğin yanı sıra, yatırımcılarımıza farklı alanlarda sunacağımız krediler için finansman anlaşmalarımızın 2020’de de devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Öztop, finansmanla; sürdürülebilirliği ön planda tutan yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi alanındaki fotovoltaik proje yatırımlarını destekleyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve yine karbon salınımını azaltmayı öngören Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin Kurucu İmzacısı olduğumuz bilinciyle yenilenebilir enerji alanında Türkiye’yi kalkındıracak projeler için finansman ve kredi çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

KfW Ankara Ofis Direktörü Frank Bellon ise anlaşma ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alman Hükümeti adına KfW tarafından Kalkınma Yatırım Bankası’na sağlanan söz konusu güneş enerjisi kredisi ile KfW, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına katkıda bulunmayı ve özellikle Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin artan talebin karşılanması suretiyle elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasını hedeflemektedir. Bu itibarla, güneş enerjisi kredisi, Türkiye'nin düşük emisyonlu ve iklime dayanıklı ekonomik kalkınmasını ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemektedir ve KfW, bu amaç doğrultusunda, Kalkınma Yatırım Bankası ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duymaktadır."



Kaynak: AA