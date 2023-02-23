Kalle Katz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalle Katz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalle Katz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalle Katz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalle Katz 4 Ocak 2000 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalle Katz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ark Ratkaisut yapmaktadır. Kalle Katz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kalle Katz'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kalle Katz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalle Katz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalle Katz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalle Katz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Klubi 04

1 Ocak 2019 yılında HJK Helsinki

7 Ocak 2019 yılında RoPS

31 Aralık 2019 yılında HJK Helsinki

20 Temmuz 2020 yılında RoPS

31 Aralık 2020 yılında HJK Helsinki

15 Ocak 2021 yılında Ilves

Kalle Katz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalle Katz şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kalle Katz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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