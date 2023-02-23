Kalle Multanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalle Multanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalle Multanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalle Multanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalle Multanen 7 Nisan 1989 tarihinde Viiala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalle Multanen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UP yapmaktadır. Kalle Multanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kalle Multanen'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kalle Multanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalle Multanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalle Multanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalle Multanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Haka

1 Mayıs 2011 yılında FC Popa

1 Ağustos 2011 yılında Lohjan Pallo

1 Kasım 2011 yılında FC Popa

1 Aralık 2011 yılında FC Haka

1 Ocak 2012 yılında Ilves

2 Ocak 2014 yılında FC Haka

1 Ocak 2016 yılında FC Lahti

1 Ocak 2017 yılında FC Haka

1 Ocak 2018 yılında Kokkolan PV

2 Ocak 2019 yılında FC KTP

13 Ağustos 2019 yılında Giorgione

10 Ağustos 2020 yılında Igea 1946

18 Ocak 2021 yılında VPS

Kalle Multanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalle Multanen şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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