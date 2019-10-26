Kalleş teröristler, askerlerimizin arasına sızmaya çalıştı! Mehmetçik anında öldürdü

Türk askerinin karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planlarına devam ediyor. Son olarak 2 kalleş terörist, sessiz bir şekilde Türk askerlerine saldırmaya çalışırken yakalandı. İşte o görüntüler...

İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin öldürülme anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.