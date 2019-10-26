Kalleş teröristler, askerlerimizin arasına sızmaya çalıştı! Mehmetçik anında öldürdü
PKK/YPG'li teröristler şanlı askerlerimiz kandırabileceğini zannetmeye devam ediyor. Son olarak kalleş bir teröristin aklınca saldırı düzenlemek için Mehmetçik'imizin yanına sessiz sedasız sızmaya çalışırken, kahraman askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Kalleş teröristin gizli oyunu kameralara anbean kaydedildi.
Türk askerinin karşısına çıkamayan PKK/YPG'li teröristler, alçak pusular kurup hain saldırılar düzenleme planlarına devam ediyor. Son olarak 2 kalleş terörist, sessiz bir şekilde Türk askerlerine saldırmaya çalışırken yakalandı. İşte o görüntüler...
İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik'in dikkati sayesinde fark edilen teröristler, yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin öldürülme anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.
HABERE YORUM KAT