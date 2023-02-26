Kalo Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalo Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalo Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalo Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalo Ouattara 13 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalo Ouattara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kalo Ouattara'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kalo Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalo Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalo Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalo Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalo Ouattara şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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