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  3. Kalorifer kazanı patlayan ev alev alev yandı

Kalorifer kazanı patlayan ev alev alev yandı

Bolu'da, odunluk kısmında bulunan kalorifer kazanı patlayan 2 katlı betonarme ev alev alev yandı.

Kalorifer kazanı patlayan ev alev alev yandı

Bolu'da, odunluk kısmında bulunan kalorifer kazanı patlayan 2 katlı betonarme ev alev alev yandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Oğuldoruk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gücüyetmez ve ailesinin yaşadığı 2 katlı betonarme evin bitişiğinde bulunan odunluktaki kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan alevlerin odunlara sıçramasıyla yangın çıktı.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevleri gören köylüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın sonunda yangını söndürebildi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, İsmail Gücüyetmez'in eşi Sevim Gücüyetmez, yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kalorifer kazanı patlayan ev alev alev yandı

Kalorifer kazanı patlayan ev alev alev yandı

Kaynak: İHA

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