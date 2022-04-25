Kalorifer Kazanı Tecritçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kalorifer Kazanı Tecritçisi görev tanımı nedir, Kalorifer Kazanı Tecritçisi ne iş yapar, Kalorifer Kazanı Tecritçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalorifer Kazanı Tecritçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalorifer Kazanı Tecritçisi Tanımı;

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Kalorifer Kazanı Tecritçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalorifer Kazanı Tecritçisi Maaşları

Kalorifer Kazanı Tecritçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kalorifer Kazanı Tecritçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalorifer Kazanı Tecritçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.03

Meslek Adı :

Kalorifer Kazanı Tecritçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Isı kaybını önlemek ve ısıyı istenilen derecelerde tutabilmek için imal edilen kalorifer kazanlarının yüzeylerini çeşitli tecrit maddeleri ile kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kalorifer Kazanı Tecritçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tecrit malzemesi ile kaplanacak kazanın kenarlarına belirli uzunluktaki köşebent demirleri kaynakla tutturmak,

b) Köşebent demirlerinin arasına belirli mesafelerle sac bağlantılar yerleştirmek ve kaynakla tespit etmek,

c) Köşebentlerin içini tecrit malzemesi olarak kullandığı cam pamuk elyafı ile kaplamak,

d) Fitil ve kordonları yerlerine takmak,

e) Hazırlanmış sac levhaları kaplanan tecrit malzemesi üzerine örterek vida ve rondelalarla tespit etmek,

f) Kaplaması tamamlanan kazanın üzerini üstübü ile silerek temizlemek,

g) İş bitimlerinde kullandığı teçhizatın ve avadanlıkların bakım ve temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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