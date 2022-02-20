Kalorifer Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kalorifer Tesisatçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kalorifer Tesisatçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kalorifer Tesisatçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kalorifer Tesisatçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kalorifer Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kalorifer Tesisatçısı Maaşları

Kalorifer Tesisatçısı maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Kalorifer Tesisatçısı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalorifer Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.12

Meslek Adı :

Kalorifer Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemine ait proje ve diğer şartnamelere uygun tesisatın yapımını ve bakım, onarım gibi çalışmalarını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaloriferci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Proje doğrultusunda ölçü almak ve boruları kesmek, b) Borulara diş açmak, her türlü boruyu istenilen ölçüde ve şekilde bükmek,

c) Oksi asetilen ve elektrik ark kaynağı ile boruları birleştirmek,

d) Isıtıcı elemanlar için gerekli konsol, kelepçe ve askıları usulüne göre yerlerine monte etmek,

e) Kalorifer kazanı üzerinde bulunan kontrol elemanlarını bilmek,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak

g) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

h) Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kalorifer Tesisatçısı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?