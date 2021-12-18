Kalotip ne demek, TDK'ya göre Kalotip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalotip ne demek? Kalotip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalotip kelimesi. Peki kalotip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalotip nedir, kalotip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALOTİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalotip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kalotip kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kalotip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi

