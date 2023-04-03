Kaloyan Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloyan Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloyan Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaloyan Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaloyan Kostov 4 Mayıs 2004 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Калоян Калинов Костов şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaloyan Kostov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Kaloyan Kostov, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaloyan Kostov'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kaloyan Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaloyan Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Eylül 2020 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Kaloyan Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaloyan Kostov şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Kaloyan Kostov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Bulgaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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