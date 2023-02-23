Kaloyan Krastev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloyan Krastev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloyan Krastev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaloyan Krastev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaloyan Krastev 24 Ocak 1999 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Калоян Ивайлов Кръстев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaloyan Krastev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaloyan Krastev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kaloyan Krastev'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaloyan Krastev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaloyan Krastev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaloyan Krastev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaloyan Krastev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2018 yılında Bologna U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Sofia

31 Ağustos 2020 yılında Bologna U19

1 Eylül 2020 yılında Slavia Sofia

31 Ağustos 2021 yılında CSKA-Sofia

1 Eylül 2022 yılında Beroe

31 Mayıs 2023 yılında CSKA-Sofia

Kaloyan Krastev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaloyan Krastev şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Kaloyan Krastev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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