Kaloyan Pehlivanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloyan Pehlivanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloyan Pehlivanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaloyan Pehlivanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaloyan Pehlivanov 26 Ekim 2003 tarihinde Svilengrad şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Калоян Иванов Пехливанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaloyan Pehlivanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaloyan Pehlivanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaloyan Pehlivanov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaloyan Pehlivanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaloyan Pehlivanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaloyan Pehlivanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaloyan Pehlivanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

Kaloyan Pehlivanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaloyan Pehlivanov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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