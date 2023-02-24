Kaloyan Stefanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloyan Stefanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloyan Stefanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaloyan Stefanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaloyan Stefanov 29 Ocak 1997 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Калоян Тихомиров Стефанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaloyan Stefanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaloyan Stefanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kaloyan Stefanov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaloyan Stefanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaloyan Stefanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaloyan Stefanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaloyan Stefanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

11 Şubat 2021 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Neftochimik

1 Ocak 2022 yılında Levski Krumovgr

Kaloyan Stefanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaloyan Stefanov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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