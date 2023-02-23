Kaloyan Todorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloyan Todorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloyan Todorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaloyan Todorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaloyan Todorov 22 Ocak 1999 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaloyan Todorov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaloyan Todorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaloyan Todorov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaloyan Todorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaloyan Todorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaloyan Todorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaloyan Todorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Chavdar

10 Ocak 2022 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2022 yılında Pirin

Kaloyan Todorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaloyan Todorov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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