Kaloyan Yosifov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloyan Yosifov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloyan Yosifov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaloyan Yosifov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaloyan Yosifov 29 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Калоян Бисеров Йосифов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaloyan Yosifov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaloyan Yosifov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Kaloyan Yosifov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaloyan Yosifov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaloyan Yosifov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaloyan Yosifov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaloyan Yosifov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Germaneya

1 Şubat 2019 yılında Minyor Pernik

Kaloyan Yosifov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaloyan Yosifov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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