Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2) İzmir'deki Onur Dalgıç ile Cemran Dalgıç'ın kalp damarları ters olarak doğan oğulları Leo, tedavi altında tutulduğu özel hastanede 112 acil servis ambulansı ile helikopter pisti bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU İzmir'deki Onur Dalgıç ile Cemran Dalgıç'ın kalp damarları ters olarak doğan oğulları Leo, tedavi altında tutulduğu özel hastanede 112 acil servis ambulansı ile helikopter pisti bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Leo, hastaneden çıkarılırken anne Cemran Dalgıç gözyaşlarına hakim olamadı. "Lütfen sarsmayın" diyerek ağlayan Dalgıç, oğlunun ambulansa bindirildiği anlarda ayakta durmakta zorlandı. Dalgıç'ı yakınları sakinleştirdi. Leo, daha sonra hava ambulansı ile İstanbul'a nakledildi. FOTOĞRAFLI DHA



