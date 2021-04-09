Kalp hastalığında yapay zekayla erken tanı imkanı, Mersin Üniversitesi yapay zeka teknolojisi kullanacak

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kalp yetersizliğinin erken tanısında yapay zeka teknolojisinin kullanılmasına yönelik proje başlattı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje ile yapay zeka teknolojisinin kalp yetersizliğinin erken tanısı sağlanacak, zamandan tasarruf edilecek, hata payı en aza indirilecek. İlaç üreticisi AstraZeneca'nın da destek verdiği çalışmada, herhangi bir nedenle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 45 yaş üzerindeki hastalara ait 20 binin üzerinde röntgen sonucu, hastalara ilişkin kişisel bilgilerden arındırılmış olarak, yapay zeka tabanlı bir platformda analiz edilecek.

Analizler sonucunda kalp yetersizliği açısından şüpheli görülen röntgen sonuçları hastane tarafından tespit edilecek. Veriler, kalp yetersizliği tanı kriterleri çerçevesinde hastanenin kardiyoloji bölümünce değerlendirilecek ve daha ileri tetkikler gerekli görülen kişiler, kesin tanı için hastaneye çağırılacak.

"HATA PAYININ AZALTILMASI SAĞLANACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, projeyle binlerce hastanın taramasının sağlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Projenin en dikkate değer kısmı, yapay zeka ile tıbbi tanının ortak şekilde kullanılması. Özellikle ritim alanında birtakım girişimler oldu ama tanı anlamında dünya çapında çok az çalışma var. Kalp yetmezliği, kalp rahatsızlıklarının son durağı. Yapay zekayla, on binlerce hastanın taranması ve hata payının aza indirilmesi sağlanacak. Bu bizlere, zaman ve insan gücü açısından da kazanç sağlayacak. İlerleyen dönemde başka hastalık gruplarına da bu projeyi genişletebiliriz."

"YAŞAM SÜRELERİNİ UZATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik de hastaların yaşam sürelerini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah tanı konmamış hastaların, akciğer filmini tarayacak, bunlarda bazı bulgulara bakacağız. Kalp yetersizliğinden şüphelendiklerimizi çağırıp, tedaviye başlayacağız." ifadesini kullandı.

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Oğuz Yılmazer de yapay zekanın birçok sektörde olduğu gibi tıp alanında da kullanılmaya başlandığını bildirerek, "Birçok hastamızın erken tanısıyla daha doğru zamanda tedaviye ulaşmasını sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı