Kalp hastası bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

BATMAN'da kalp damarları doğuştan ters olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki Ali Taymur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Batman'da doğuştan kalp damarları ters olan 1.5 yaşında Ali Taymur, geçen mart ayında İstanbul'daki Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ameliyatı oldu. Operasyonun ardından Batman'a dönen Ali bebek, yaklaşık iki ay önce solunum güçlüğü çekmeye başladı. Ailesi de bu nedenle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Ali bebek, nefes borusu darlığı için üç operasyon geçirdi ancak yine solunum güçlüğü yaşamaya devam etti. Bu arada kısa süreliğine kalbi de duran Ali bebeğe Batman'daki özel bir hastanede müdahale edilerek yoğun bakım servisine yatırıldı ve boğazında nefes deliği açıldı. Yakınlarına da, çocuk nöroloji uzmanı takibinin uygun olacağı ve boğazında gerçekleşen nefes alma güçlüğüne sebep olan nedenin üst basamak hastanelerde araştırılabileceği bilgisi verildi.

BAKAN KOCA TALİMAT VERDİ

Bunun üzerine hasta yakınları sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ulaşarak yardım istedi. Ardından Bakan Koca, Ali bebeğin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesinde yapılması için talimat verdi. Ali bebek, bu akşam ambulans uçakla Batman'dan Ankara'ya getirildi. Annesi Hatice Taymur ile Esenboğa Havalimanına gelen Ali bebek, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: DHA