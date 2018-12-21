Kalp hastası bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

DOĞUŞTAN kalp hastası olarak dünyaya gelen 46 günlük Damla bebek Kayseri Şehir Hastanesi doktorlarının talebi üzerine annesiyle birlikte ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi doktorları tarafından aort koarktasyonu ve aort stenozu teşhisi koyulan bebeğin kalp rahatsızlığının ciddi olduğu ve müdahale edilmesi gerektiği belirtildi. Bebeğin hayatta kalması için gereken müdahalenin yapılması amacıyla doktorlar 112 Komuta Kontrol Merkezi'nden yer bulunması ve sevk edilmesi için talepte bulundu. Kayseri 112 Komuta Kontrol Merkezi yaptığı çalışma ile İstanbul'da uygun bir merkezle irtibata geçti. İlgili merkezin Damla D'yi kabul etmesi üzerine nakil için Sağlık Bakanlığı, ambulans uçak tahsis etti. Gerekli hazırlıklar yapılan bebek Damla D., bu uçakla tedavi için İstanbul'a gönderildi.

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DHA